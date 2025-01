Real Madrid : Aurélien Tchouameni blessé à son tour

C’est toujours l’hécatombe au Real Madrid. Si Carlo Ancelotti devrait prochainement récupérer un blessé de longue date, à savoir David Alaba (l’Autrichien a déjà été dans le groupe, mais n’a pas encore rejoué, ndlr), l’infirmerie ne désemplit pas pour autant. Car dès qu’un joueur revient, un autre fait le sens inverse, et ça se confirme encore ces dernières heures. En plus de Carvajal et Militao, quasiment forfaits jusqu’à la fin de la saison, Eduardo Camavinga s’est aussi blessé à la jambe gauche et devrait manquer trois semaines de compétition.

On ne s’avancera pas autant sur la durée d’indisponibilité d’Aurélien Tchouameni, mais ce dont on est certain, c’est que l’ancien Monégasque va retrouver son ami de l’équipe de France à l’infirmerie. Ce dimanche, le Real Madrid a en effet annoncé le forfait de son milieu de terrain pour la rencontre de Liga face à Las Palmas (16h15). Il souffre d’une gêne à la jambe gauche. «Le Real Madrid affronte cet après-midi au Santiago Bernabéu l’UD Las Palmas, dans le cadre de la 20ème journée de Liga. Tchouameni a été absent à la dernière minute en raison d’une gêne à la jambe gauche. A sa place, Jacobo et Chema intègrent le groupe», indique le communiqué.