Le FC Barcelone veut rapidement boucler l’accord avec Nike

Associé à Nike depuis 1998, le FC Barcelone veut signer un nouveau contrat avec l’équipementier américain. D’après Mundo Deportivo, l’objectif du conseil d’administration du club catalan est de boucler ce contrat dans 15 jours. Une réunion a eu lieu, ce mardi, entre les deux partis et une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine avec les conseillers juridiques de Nike pour examiner les clauses du futur contrat.

La suite après cette publicité

Toujours selon le média ibérique, le Barça cherche un accord d’au moins dix ans avec plus de 90 millions par saison et une prime à la signature de plus de 100 millions. Le club présidé par Joan Laporta souhaite également préserver la propriété de Barça Licensing and Merchandising (BLM) — une société d’exploitation commerciale créée par Josep Maria Bartomeu — tandis que Nike souhaite un pourcentage.