LdC : Arsenal et Declan Rice terrassent le Real Madrid !

Après Manchester City en barrages et l’Atlético de Madrid en 8es de finale, le Real Madrid se rendait cette fois sur la pelouse d’Arsenal pour entamer ces quarts de finale de Ligue des Champions. Le tenant du titre endossait forcément le rôle de favori même si son niveau de jeu est poussif ces dernières semaines. En plus de cela, Carlo Ancelotti devait se passer des services de Tchouaméni, suspendu, mais se targuait au moins de pouvoir faire appel à Courtois, longtemps incertain. Arteta devait quant à lui surtout se passer des services de Gabriel. C’est Kiwior qui prenant place en charnière aux côtés de Saliba.

Global 54 Possession 46 46 Duels gagnés 54 89 Passes réussies 86

Preuve que le Polonais n’est pas un habitué des grands rendez-vous, il a bien failli coûter une belle situation dès 40 secondes de jeu avec ce tir cadré de Mbappé. Associé à Bellingham, Rodrygo et Vinicius, le Français se signalait une première fois, pas la dernière, mais rarement en bien. On pense à cette opportunité gâchée pour une position évidente de hors-jeu suite à une nouvelle erreur de Kiwior (24e) mais surtout à ce bon ballon de Bellingham dans la profondeur. L’ancien Parisien ne parvenait pas à suffisamment enrouler son ballon et se heurtait à Raya (31e). C’est à peu près tout sur l’ensemble du match.

Le doublé de Rice sur coup-franc

Vous l’aurez compris, le Real Madrid n’a pas du tout brillé ce soir à l’Emirates Stadium. Rapidement, les Londoniens ont pris la mesure de ce choc mais il a longtemps manqué le geste décisif dans la zone dangereuse (14e, 38e, 40e). Courtois devait même s’employer pour conserver sa cage avant la pause sur cette double tentative de Rice et Martinelli (45e). Les Gunners revenaient des vestiaires avec plus d’entrain, tandis que les Merengues, notamment les joueurs offensifs disparaissaient complètement. Ils finissaient par débloquer la situation sur un coup-franc absolument splendide de Declan Rice (1-0, 58e).

L’Anglais inscrivait le premier coup-franc de sa carrière… et même le second. Quelques minutes plus tard, il récidivait, cette fois très légèrement décalé côté gauche pour nettoyer la lucarne d’un Courtois médusé (2-0, 70e). Jusque-là, le Belge avait sauvé les siens en repoussant devant Martinelli et Merino, secondé sur sa ligne par Alaba (67e). Bellingham sauvait à son tour la mise de son équipe (73e). Le Real se trouvait dans les cordes, avant le KO suite à ce débordement de Lewis-Skelly que reprenait victorieusement Merino (3-0, 75e). Au terme d’un match maîtrisé de quasi-bout en bout, les Gunners frappent un énorme coup. Il reste à confirmer dans une semaine au Santiago-Bernabéu face à un Real Madrid, qui sera privé de Camavinga, expulsé dans le temps additionnel.