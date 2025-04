LdC : Hansi Flick se méfie du Borussia Dortmund

Demain soir, le FC Barcelone va accueillir le Borussia Dortmund en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions. Avant cette rencontre, Hansi Flick s’est présenté face aux médias. Le technicien allemand a évoqué le choc à venir face aux Marsupiaux, qu’il connaît très bien notamment l’entraîneur Niko Kovac. « J’y ai beaucoup réfléchi. C’est bien de connaître Niko, il peut nous aider. Notre travail consiste à nous préparer. Niko est un entraîneur fantastique, une personne formidable, et j’ai hâte de le revoir.»

Puis, il a évoqué le statut de favori des Culés. «Tout le monde aimerait être à ce stade. Nous sommes impatients et voulons continuer. Nous sommes confiants. Je l’ai dit à plusieurs reprises. Nous devons tout donner. Nous avons travaillé dur pour nous préparer et nous ne voulons pas que ce soit la fin. Nous devons bien jouer demain. Nous n’avons perdu aucun match, c’est important, mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes.» Mais il se méfie du BVB. «Leur confiance a un peu changé. Leurs résultats en Ligue des Champions et en Bundesliga leur ont donné confiance. Ils ont des objectifs plus concrets. C’est une équipe très rapide, très offensive, et nous devrons être à la hauteur.» Le message est passé…