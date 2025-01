Real Madrid : le cas Aurélien Tchouameni divise sérieusement le vestiaire !

Après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne, tout le monde se fait critiquer à Madrid, à part Kylian Mbappé, le seul qui s’en sort ce lundi. Les joueurs de l’effectif merengue se font tout simplement massacrer dans la presse locale, qui n’a pas apprécié cette nouvelle humiliation infligée par l’ennemi juré. Certains, comme Vinicius Jr, ne sont logiquement pas habitués à autant de virulence de la part des médias ces dernières années. Pour d’autres en revanche, c’est la routine, à l’image d’Aurélien Tchouameni, très souvent critiqué du côté de la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti a beau avoir confiance en lui, au point de le préférer en tant que défenseur central à la sensation Raul Asencio alors que ce n’est pas son poste naturel, le Français fait l’unanimité à Madrid… Mais en mal. Contre lui, clairement. Dimanche encore, il a souvent été mal positionné et battu par ses vis-à-vis barcelonais à de nombreuses reprises, rendant une copie catastrophique.

Ses coéquipiers, toujours pas convaincus

Et même dans le vestiaire madrilène, son cas divise. Si certains joueurs le défendent en argumentant qu’il ne joue pas à son poste, d’autres ont perdu confiance en ses qualités et en sa capacité à jouer dans un club comme le Real Madrid. Une information assez forte révélée par The Athletic, et qui prouve que même en interne, l’ancien de l’AS Monaco divise.

La suite après cette publicité

Autant dire que lors des prochaines semaines, ses prestations vont être passées au crible par l’opinion publique madrilène. Un départ n’est logiquement pas prévu au courant de ce premier mois de l’année 2025, mais la donne pourrait clairement changer cet été, alors que ces derniers mois, différents médias ont déjà expliqué que le Real Madrid écoutera des offres. Et force est de constater qu’une aventure loin de Madrid pourrait être la meilleure solution pour qu’Aurélien Tchouameni retrouve le niveau qui est le sien…