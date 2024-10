SPL : Al-Ittihad enchaîne grâce à Benzema et Aouar

Il n’y avait pas que de la Coupe d’Europe ce jeudi soir. Du côté de l’Arabie saoudite, la Saudi Pro League se poursuivait avec la 6e journée et Al-Ittihad qui se déplaçait sur la pelouse Al-Okhdood. La formation de Laurent Blanc, emmenée par un duo Benzema-Aouar efficace, avait réalisé un très bon début de saison et voulait enchaîner un nouveau succès pour mettre la pression sur Al-Hilal.

C’est chose faite avec une victoire 2-0. Karim Benzema avait notamment ouvert le score dans cette rencontre, son 7e but en 6 matches. En fin de rencontre, c’est Houssem Aouar, encore lui, qui a marqué le but du break et scellé la victoire des siens (2-1, score final). À noter que Moussa Diaby était également titulaire à droite alors que N’Golo Kanté est toujours blessé.