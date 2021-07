Droits TV, Ligue 1 : le prix de l'abonnement Amazon dévoilé !

Nouveau détenteur des droits télévisuels de la Ligue 1 suite au fiasco de Mediapro et aux divergences entre la LFP et Canal +, Amazon s'impose dans le paysage français des droits TV. La plate-forme américaine Amazon Prime, qui diffuse des films et des séries, avait d'ailleurs déjà amorcé ce virage depuis un moment dans le sport en obtenant des droits au niveau du tennis pour la diffusion de Roland Garros.

Il y a quelques semaines, Amazon avait d'ailleurs annoncé la couleur en débauchant déjà plusieurs journalistes pour sa chaîne et en expliquant qu'il faudra payer un supplément à l'abonnement Prime Video qui est de 49 euros à l'année (ou 5,99€ par mois) actuellement. Ce mardi, L'Équipe révèle les contours de l'offre que va proposer Amazon dans les prochains jours. Ainsi, pour 8 des 10 rencontres de Ligue 1 incluant le match du dimanche soir, Amazon demandera un supplément de 12,99€ par mois aux abonnés Prime Video.

Lancement le 1er août

Une dépense supplémentaire qui n'est pas estimée comme excessive selon Alex Green, directeur général Europe de Prime Video Sport, qui a été interrogé par le quotidien français : «la Ligue 1 est un investissement essentiel pour Amazon. Nous pensons que le prix est juste pour les consommateurs. C'est un tarif attractif, une offre à laquelle les supporters peuvent accéder n'importe où et qu'on peut résilier à tout moment. J'espère que beaucoup de gens vont l'essayer.»

Ce dernier a d'ailleurs annoncé le lancement d'une chaîne dédiée qui prendra le nom de Prime Video Ligue 1. Accessible sur la plateforme Amazon Prime, ce service sera sans engagement avec une possibilité de résilier à tout moment. Le lancement de la chaîne est prévu le 1er août prochain avec la diffusion Trophée des champions entre Lille et le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui sera gratuite pour les abonnés Prime Video qui pourront se faire déjà un avis sur le contenu proposé.