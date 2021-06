Animateurs, prix de l'abonnement : Amazon prépare son plan

Le 11 juin dernier, à la surprise générale, Amazon devenait un acteur majeur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors que la plupart des observateurs s’attendait à voir le binôme Canal+/beIN Sports rafler la mise pour les droits TV (2021-2024), le géant américain a tout chamboulé en arrachant la diffusion de huit matches par journée de L1 et 9 de L2 pour un montant total de 250 M€ par saison.

Tout heureux d’avoir grillé la concurrence, Amazon doit désormais s’activer en coulisses pour que sa chaîne soit prête dans un mois, date à laquelle se déroulera la première journée de Ligue 2. Viendront ensuite le Trophée des Champions et la reprise de la Ligue 1 au début du mois d’août. Novice en la matière, Amazon a déjà un plan en tête selon L’Équipe.

Deux têtes d'affiche déjà ciblées

Le casting de la future équipe de journalistes a commencé et le quotidien sportif nous apprend que deux animateurs vedettes seraient la priorité du diffuseur : Smaïl Bouabdellah et Thibault Le Rol. Les deux journalistes ont longtemps fait carrière chez beIN Sports avant de migrer vers la chaîne Téléfoot. Depuis, le premier cité fait des piges sur la chaîne L’Équipe, tandis que le second a présenté Roland Garros sur Amazon.

Pour chapeauter la rédaction, la piste de Laurent Jaoui, passé par Canal+, serait fortement envisagée. Quant à la production des rencontres, elle serait confiée à HBS. Un acteur incontournable qui produit notamment les Coupes du Monde depuis 2002, précise le journal. Enfin, en ce qui concerne le prix de l’abonnement (49€ par an actuellement), Amazon étudie la possibilité d’inclure un léger supplément pour les abonnés voulant avoir accès à la Ligue 1.