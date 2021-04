FC Barcelone : Ronald Koeman reste flou sur son avenir

Face à l’Athletic Bilbao, le FC Barcelone s’est assez largement imposé en finale de Copa del Rey (4-0). Une victoire qui offre le premier titre pour sa première saison à Ronald Koeman (58 ans). Le technicien néerlandais a petit à petit imposé sa patte dans une équipe qui avait perdu son identité de jeu. Suffisant pour le faire rester l’année prochaine ? Il n’y a pas vraiment de certitudes comme il l’a expliqué après le match.

La suite après cette publicité

« Ce n'est pas de mon ressort, mais il me reste une année de contrat. C'est un parcours de changements. Mais à Barcelone, à la fin de la saison, vous regardez ce que vous avez gagné. Parfois ça dérange, parce que c'est un peu exagéré. Mais en tant qu'entraîneur, vous êtes responsable et vous devez gagner des choses. Ce qui compte, ce sont les titres. Mais les gens qui sont avec nous voient une ligne dès le premier jour. Regardez les jeunes qui ont fini par jouer, c'est l'avenir. Il faut se battre pour gagner, mais tout le monde sait d'où nous venons et que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Mais le titre montre que nous sommes sur la bonne voie. »