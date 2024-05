BVB - PSG : la réaction à chaud du capitaine Marquinhos

Après la défaite contre Dortmund (1-0), en demi-finale aller de la ligue des Champions, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a analysé la prestation de son équipe : «Je pense que ce sont deux équipes qui vont vers l’avant, qui veulent le ballon, qui pressent. C’est un test physique. On a eu beaucoup d’occasions, surtout en deuxième mi-temps, des occasions claires qu’on ne peut pas rater si on veut aller en finale. On doit les concrétiser. Ce sont des choses que l’on travaille mais il y a un manque technique. On monte les défenseurs mais c’est difficile de faire des retours. L’équipe est un peu désorganisée, il faut faire attention c’est juste que j’ai dit», a-t-il déclaré en fin de rencontre au micro de Canal+

«L’équipe était là, c’est difficile de jouer ici, on a tout fait pour chercher cette victoire. 1-0, on l’a déjà fait, on a montré qu’on pouvait le faire, surtout à la maison avec l’énergie des supporters, ce sera un scénario différent. Le Parc nos supporters, on peut faire beaucoup mieux, il faut juste concrétiser les occasions et être plus décisifs, devant derrière, on ne peut pas se prendre des buts sur profondeur, on l’a dit toute la semaine. On va faire mieux pour aller en finale», a conclu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. A voir désormais si Paris saura rebondir dans une semaine au Parc des Princes.