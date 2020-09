L'ASSE prête Sergi Palencia à Leganés

Entré dans la dernière ligne droite du mercato estival 2020, Saint-Etienne s'agite en coulisses. Ce lundi, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont annoncé le départ temporaire de Sergi Palencia, arrivé l'an dernier et dont le contrat s'achève en 2023.

«L'AS Saint-Étienne et le Club Deportivo Leganés ont trouvé un accord ce lundi pour le prêt d'une saison sans option d'achat du défenseur de 24 ans Sergi Palencia. Le catalan formé au FC Barcelone et arrivé dans le Forez l'été dernier, retrouve ainsi son pays natal pour la saison 2020-2021. Relégué cet été après avoir terminé à la 18e place de Liga, Leganés évolue en deuxième division espagnole et a réussi son début de saison en signant deux victoires en trois matches. L’AS Saint-Étienne souhaite pleine réussite à Sergi dans ce nouveau challenge.» Une bonne nouvelle pour les Verts de Puel qui dégraissent.