OL : Jean-Michel Aulas a peur des magouilles du mercato

Président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas est devenu, au fil des années, la référence des présidents de Ligue 1. Sacré sept fois champion de France et deux fois demi-finaliste de la Ligue des Champions, JMA a emmené les Gones au sommet. Habitué du monde du football, le patron rhodanien a presque tout vécu. Cependant, il a toutefois avoué qu’il redoutait une chose dans le monde du ballon rond : les magouilles du mercato.

« Il y a des voyous dans notre sport. Par exemple, le transfert d’Essien (en 2003 en provenance de Bastia). Quelques années plus tard, la brigade de répression du banditisme nous a révélé que tout le monde était sur écoute. Les inspecteurs se demandaient comment on avait fait pour résister… C’est ma hantise de me retrouver piéger dans une magouille », a-t-il déclaré dans les colonnes de France Football.