La mère d’Emiliano Sala révèle l’attitude ingrate de Waldemar Kita

Dans un entretien accordé à L’Équipe, la mère d’Emiliano Sala est revenue sur les jours qui ont suivi la découverte du corps de son fils, décédé tragiquement dans un crash d’avion en janvier 2019. Mercedes Taffarel y dénonce l’attitude du président du FC Nantes, Waldemar Kita : « il est venu me voir, à l’hôtel, alors que je devais rentrer en Argentine après la découverte du corps, qui devait être rapatrié. Il m’a donné un chèque pour le solde de tout compte d’Emiliano et il m’a dit que le contrat entre le FC Nantes et mon fils était terminé ».

Elle évoque un échange bref, sans compassion, ni mots de soutien : « et il est parti sans même dire au revoir », ajoute-t-elle. Un geste vécu comme une humiliation par la famille du joueur, qui depuis ne cesse de pointer du doigt le traitement froid et administratif du dossier par les dirigeants nantais. Des déclarations qui pourraient raviver les critiques sur la gestion humaine du drame par le club, et particulièrement par son président.