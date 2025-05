Le Real Madrid a trouvé son futur milieu de terrain

Le Real Madrid va prendre un nouveau départ. Xabi Alonso va arriver sur le banc avec trois recrues, à savoir un latéral droit (Alexander-Arnold), un latéral gauche et un défenseur central (Dean Huijsen). Mais ce n’est pas tout. La Casa Blanca, déçue par son milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos, veut du sang neuf. Radio Marca révèle d’ailleurs ce mercredi le nom de celui qui est la priorité du Real Madrid dans l’entrejeu. Il s’agit de Tijjani Reijnders (26 ans).

Rare satisfaction de l’AC Milan, le Néerlandais possède un profil qui plaît aux Merengues. Mais pas seulement. En début de semaine, The Telegraph évoquait un fort intérêt de Manchester City pour le joueur rossonero. Pour s’attacher ses services, il faudra convaincre les Lombards, qui ne sont pas vendeurs. Mais ces derniers ouvriront la porte que si une offre record arrive, c’est-à-dire à plus de 68 M€. C’est le prix que le Real Madrid avait payé pour Kaka, la vente la plus élevée du club milanais, il y a quelques années.