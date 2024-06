Vidéo, Angleterre : le bijou décisif de Jude Bellingham !

Dos au mur et à quelques secondes d’une élimination surprise face à la Slovaquie, l’Angleterre a finalement arraché la qualification pour les quarts de finale de la compétition grâce à deux réalisations signées Jude Bellingham et Harry Kane. Menés à une minute du terme, les Three Lions ont d’abord égalisé grâce au Madrilène, auteur d’un des plus beaux buts de l’Euro jusqu’alors.

Après une longue touche anglaise, le milieu offensif de 21 ans a profité du laxisme défensif des Slovaques pour s’élever dans le ciel de Gelsenkirchen et déclencher une sompteuse reprise de volée acrobatique (90+5). Un but ô combien précieux permettant finalement aux siens de rejoindre les quarts de finale…