OL : Jérôme Boateng n'a aucune intention de partir !

Il y a un an, l'OL tentait le pari Jérôme Boateng. Un défenseur d'expérience, avec un palmarès long comme le bras, bref, sur le papier, un énorme coup malgré son âge déjà légèrement avancé. Seulement, entre soucis judiciaires et mauvaises prestations sur le terrain, le bilan de l'ancien taulier du Bayern est tout sauf glorieux, alors qu'il lui reste encore un an de contrat.

L'OL pense donc à le vendre, mais force est de constater que ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour lui. Galatasaray et Trabzonspor étaient intéressés, mais le premier club cité s'est finalement tourné vers d'autres pistes, alors que Boateng a refusé le deuxième. Dans une interview accordée à Kicker en Allemagne, le défenseur central de 33 ans a confié ne pas vouloir quitter Lyon.

Il se prépare pour être performant avec l'OL

« Pour l'instant, je me prépare normalement pour la saison. Je suis heureux de pouvoir enfin effectuer une préparation complète, je me sens très bien, je suis en forme et très motivé. C'est une situation de départ très différente pour moi de celle de l'année dernière. Je me sens en pleine forme et je sais que je peux jouer à haut niveau. Tant que l'on s'entraîne bien, cela ne fait aucune différence que l'on ait 30 ou 33 ans. Je veux continuer à me mesurer aux meilleurs et j'ai quelques bonnes années devant moi », a ainsi répondu le Lyonnais, soucieux de montrer un meilleur visage qu'au cours de l'exercice écoulé. L'ancien Bavarois veut donc être performant sous la tunique lyonnaise pour faire oublier ce qu'il s'est passé lors de la saison dernière.

« Je n'ai pas encore de projets concrets. Les Etats-Unis sont toujours intéressants, mais je ne m'y vois pas cette année ou l'année prochaine. Un retour en Allemagne ? Le sujet n'est pas fermé. Je peux m'imaginer beaucoup de choses en Europe. L'Allemagne en fait partie, car c'est une ligue formidable avec de grandes équipes et de grands fans. La Bundesliga ce n'est pas forcément non », a tout de même ajouté le défenseur allemand en parlant d'un futur proche. Le message est passé.