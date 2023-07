Quand une mère de famille sonde Antoine Griezmann pour trouver une paire de chaussures à son fils !

La suite après cette publicité

Une drôle d’histoire qui risque de faire sourire le principal intéressé. France Bleu Berry révèle ce vendredi qu’une mère de famille de Jouet-sur-l’Aubois (Cher) a sondé Antoine Griezmann. La raison : son fils Nathan, jeune joueur de football âgé de 14 ans, chausse du 50 et peine à trouver une paire de chaussures à sa pointure.

Adeline, mère du jeune Nathan, a beau avoir multiplié les visites dans les magasins et passé au crible les sites internet, elle se retrouve régulièrement confronté à des ruptures de stock. «On a l’impression quand on tape sur internet, qu’effectivement, il y a des chaussures jusqu’au 54, mais quand vous cliquez sur les articles qui remontent, c’est déjà en rupture de stock. Les dernières chaussures que j’ai trouvées l’été dernier pour mon fils étaient des chaussures de rugby en 50 et il a fallu que je remplace les crampons puisque ce ne sont pas les mêmes que pour le foot», regrette Adeline. De peur de voir son fils mettre fin à sa carrière, elle a décidé de lancer un appel à l’international français, le but étant d’attirer l’attention des marques sur ce genre de problème.« Ce n’est pas pour qu’il nous donne une de ses paires. Son pied est plus petit que celui de mon fils, mais peut-être que via son réseau ou ses sponsors, il pourra attirer l’attention des grandes marques sur ce réel problème, et ça concerne plus de monde qu’on ne le pense», a-t-elle fini par conclure. À bon entendeur !

À lire

JT Foot Mercato : l’AC Milan continue de dynamiter le marché des transferts