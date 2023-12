BL : Stuttgart s’offre le Werder et conforte sa place sur le podium

Surprenant troisième de Bundesliga, le VfB Stuttgart défait un Werder Brême (13e) qui voulait de son côté prendre le large avec la zone rouge. Bien entré dans son match avec des occasions de Silas (6e) et Anton (17e), les Souabes justifiaient leur début de saison canon avec l’ouverture du score d’Undav (1-0, 17e). Dans la foulée, c’est Guirassy qui trouvait la faille, mais son but était refusé pour hors-jeu (21e). Continuant de se procurer de grosses occasions (34e, 40e et 45e +1), Stuttgart effectuait un premier acte brillant.

Au retour des vestiaires, Guirassy passait de nouveau tout proche de doubler la mise (52e). Finalement, les efforts de Stuttgart ont été récompensés. À force de pousser, les locaux ont obtenu un penalty qui a été transformé par Guirassy (1-0, 75e). Il s’agit du seizième but du Guinéen cette saison. Au classement, Stuttgart conforte sa troisième place et revient à quatre points du leader, le Bayer Leverkusen.