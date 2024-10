France - Israël devrait se jouer au Stade de France et avec public

Avec tous les risques que cela engage, la rencontre de Ligue des Nations entre la France et Israël, prévue le 14 novembre, devrait se jouer au Stade de France. Selon Ouest-France, une réunion s’est tenue ce vendredi au siège du ministère de l’Intérieur, Place Beauvau.

Malgré le contexte géopolitique tendu, et l’étude d’un possible huis clos ou d’une délocalisation au Parc des Princes par les autorités, l’idée de laisser cette rencontre à Saint-Denis a finalement fait son chemin. Le match devrait ainsi se jouer avec public, et sur la pelouse du Stade de France, que les Bleus n’ont plus foulée depuis juin 2023, lors d’un France - Grèce, avant les Jeux Olympiques.