CdF : Bastia et Lorient qualifiés pour les 32es de finale

Pas d’exploit en ce début d’après-midi. Au lendemain des victoires d’Amiens, Metz et Bastia, Caen et Lorient ont aussi validé leur billet pour les 32es de finale de Coupe de France. En déplacement à Bolbec (R1 Seine-Maritime), les Normands ont tenu leur rang en s’imposant 6-0, avec 6 buteurs différents. Le Bihan (21e), Brahimi (50e), Kyeremeh (58e), Mendy (65e), Coulibaly (77e) et Gomis (87e) ont tous marqué.

De son côté, Lorient a fait subir sa loi à Monnaie (R1 Indre-et-Loire) avec un succès 5-0. Tosin (5e), Ponceau (28e), Pagis (37e), Baldoni (68e) et Kroupi (90+5e) sont les buteurs bretons. Dans l’après-midi, Laval, Annecy, Troyes, Grenoble ou encore Guingamp tenteront également de rallier le tour suivant, qui verra les formations de L1 faire leur entrée en lice.