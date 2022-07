PSG : Christophe Galtier fixe les objectifs de la tournée au Japon

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce dimanche, Christophe Galtier, assis aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi, répondait à quelques questions de journalistes japonais. L'occasion pour le nouveau coach du club parisien de rappeler les raisons et les objectifs de cette tournée au Japon où le PSG disputera trois matches amicaux face au Kawasaki Frontale mercredi, puis contre les Urawa Red Diamonds le 23 juillet, et enfin face au Gamba Osaka le 25 juillet.

«Merci de nous accueillir avec autant de chaleur et de considération, nous sommes heureux d’être ici et nous avons trois matches de préparation face à des équipes de très bon niveau. On connaît à travers le monde le sérieux du football japonais, la qualité technique de chaque joueur, associé aussi avec beaucoup de vitesse. Ces trois matches, je l’espère, vont nous servir à bien nous préparer pour le trophée de Champions le 31 juillet à Tel-Aviv. C’est pour ça que nous sommes ici. Encore une fois merci pour votre accueil». Des remerciements appuyés par Mbappé : «c’est un grand plaisir d’être ici, on a eu un accueil formidable en arrivant à l’hôtel, on espère maintenant passer dix jours de qualité en se préparant bien et en découvrant toutes les qualités du pays. Merci».