LdC, Ajax : la déception de Dusan Tadic

L'Ajax est revenu de son déplacement à Lisbonne avec un nul contre Benfica (2-2, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Buteur, le capitaine amstellodamois Dusan Tadic (33 ans) n'était pas franchement satisfait.

«Si vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas heureux. Après le 2-1, nous n'avons pas été assez créatifs. On aurait dû faire plus avec notre qualité. Benfica est un bon adversaire, on le savait déjà. Ils ne perdent pas grand-chose ici chez eux. Nous devons maintenant gagner dans une Johan Cruijff Arena pleine», a confié le Serbe. Perfectionniste.