Borussia Dortmund - Bayern Munich : les compositions officielles

C’est le choc de cette 12e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund reçoit ce samedi à 18h30 le Bayern Munich au Signal Iduna Park (suivez la rencontre en direct sur FM). S’il veut rester au contact pour la course au top 4, le BVB doit gagner à domicile. Les hommes de Nuri Şahin sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs et ont connu un début de saison difficile avec des résultats en dents de scie. La dynamique est mieux depuis quelque temps et doit le rester pour l’emporter. Face au Bayern Munich, les Jaunes restent sur une victoire 2-0 à l’Allianz Arena al saison passée alors qu’ils n’avaient pas gagné depuis 2019 avant ce match. Les Munichois eux doivent asseoir leur domination sur le championnat et garder lance sur Francfort qui reste à 6 points derrière. Meilleure attaque et meilleure défense, les joueurs de Vincent Kompany dominent leur sujet en ce début de saison.

La suite après cette publicité

Privés de Brandt, Can et Adeyemi, le BVB évoluera avec Bynoe-Gittens sur l’aile gauche de l’attaque et Beier à droite. Derrière, Schlotterbeck et Anton formeront la charnière centrale, Gross et Nmecha au milieu de terrain derrière Sabitzer qui sera en soutien de Guirassy. Côté Bayern, ce sera un 4-2-3-1 classique avec Laimer qui jouera à droite de la défense et Davies à gauche. Kimmich et Goretzka au milieu de terrain, Tel est titulaire sur l’aile gauche et Sané à droite.

Les compositions d’équipes :

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck (cap.), Bensebaini - Nmecha, Gross - Beier, Sabitzer, Bynoe-Gittens - Guirassy.

Bayern Munich : Neuer (cap.) - Laimer, Upamecano, Min-jae, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Tel - Kane.