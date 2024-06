Euro 2024, Allemagne : Julian Nagelsmann s’inquiète pour la santé de ses joueurs

Pour le moment, l’Allemagne a fait un sans-faute : deux victoires lors de ses deux premiers matchs, avec un jeu plutôt réjouissant. Julian Nagelsmann a réussi à redonner confiance à ses joueurs et à s’assurer la qualification pour les 8es de finale de l’Euro. Les Allemands devront toutefois jouer leur troisième match contre la Suisse pour terminer en tête du groupe A. Le coach allemand n’est pas inquiet pour le match, mais plutôt pour l’état de la pelouse de la Frankfurt Arena.

En conférence de presse, Julian Nagelsmann s’est dit préoccupé « plus par le risque de blessure des joueurs». «Avec les petits joueurs, ce n’est pas si grave, avec les gros joueurs, c’est comme rouler avec des pneus été en hiver - ce n’est pas non plus très bon pour la prévention des accidents. Je ne souhaiterais à personne d’être absent pendant six mois parce qu’il n’a aucun soutien», a-t-il ensuite déclaré devant les médias allemands.