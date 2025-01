Liam Delap, la dernière pépite qui a filé sous le nez de Manchester City !

Jadon Sancho, Jamie Bynoe-Gittens, Roméo Lavia, Jeremie Frimpong ou encore Cole Palmer, la liste des grands talents formés à Manchester City qui se sont épanouis ailleurs est assez impressionnante. Parmi eux, on va peut-être pouvoir rajouter Liam Delap. Fils de Rory Delap (48 ans), ancien milieu de terrain irlandais connu pour ses touches longues et qui aura notamment porté le maillot de Derby County, Southampton, Sunderland et Stoke City, Liam Delap entend marcher dans les pas de son géniteur en étant un joueur établi de Premier League. Pur produit de la formation de Manchester City, il a dû batailler.

Sacré champion d’Angleterre U23 avec les Sky Blues en 2021 (24 buts et 5 passes décisives en 20 matches) et 2022 (8 buts et 2 passes décisives en 10 matches), Liam Delap était alors un joueur majeur d’une équipe très talentueuse avec Morgan Rogers (Aston Villa), Cole Palmer (Chelsea), Roméo Lavia (Chelsea) ou encore Felix Nmecha (Borussia Dortmund) et a pu engranger 6 apparitions (1 but) en équipe première. C’est donc dans le prêt qu’il a essayé de se distinguer. Après deux saisons assez compliquées avec Stoke City et Preston North End, c’est l’an dernier qu’il avait su crever l’écran du côté d’Hull City. En Championship, il avait réalisé sa première saison pleine avec 8 buts et 2 passes décisives en 32 matches où il avait un statut de titulaire.

Révélation de Premier League cette saison

De quoi convaincre alors en début de saison le promu Ipswich Town de miser sur lui un peu plus de 15 millions d’euros (17,85M€). Et si la saison des Tractor Boys n’est pas évidente avec une 18e place à mi-saison à 1 point de Wolverhampton premier non-relégable, l’international anglais U21 (10 capes, 2 buts) a particulièrement crevé l’écran. Rapidement installé comme titulaire par le coach Kieran McKenna dans un 4-2-3-1 où il se montre très complémentaire d’Omari Hutchinson (2 buts et 1 offrande en 18 matches) qui évolue à son soutien, Liam Delap comptabilise déjà 8 buts et 2 passes décisives en 20 rencontres. Attaquant complet qui participe beaucoup au jeu et se montre à l’aise dans les petits espaces, Liam Delap a marqué de son empreinte certains gros matches comme la réception d’Aston Villa (2-2) où il a inscrit un doublé, le déplacement sur la pelouse de Tottenham (2-1) où il a été buteur et a distillé une offrande mais aussi le match contre Chelsea le 30 décembre dernier.

Une rencontre remportée 2-0 où il a marqué et servi Omari Hutchinson sur le deuxième but. Une prestation où il a reçu les louanges de son coach Kieran McKenna qui a salué sa progression : «il y a eu tellement de performances individuelles exceptionnelles, mais Liam a été fantastique. Il n’y a aucun doute là-dessus. J’ai dit aux gens autour du club qu’il s’améliorait et qu’il était une bête différente de ce qu’il était en juillet. Nous constatons ce rythme d’amélioration chez un jeune de 21 ans, montrant la maturité accrue dont il fait preuve, le désir de s’améliorer et c’est un signe vraiment positif à 21 ans. Je ne pense pas qu’il pense à la sélection pour être honnête. Liam est un garçon amusant. Il sait rester dans l’instant présent.» Avenir du football anglais, Liam Delap a enfin su traduire tout son talent montré à Manchester City. Les Sky Blues peuvent s’en mordre les doigts.