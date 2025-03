Lille - Lens : les compositions officielles

Ce dimanche le Lille OSC reçoit le RC Lens pour le derby du Nord dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. A domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Bafodé Diakité et Ismaily. Benjamin André, André Gomes et Ngal’ayel Mukau se retrouvent dans l’entrejeu avec Mitchel Bakker et Matias Fernandez-Pardo dans les couloirs tandis qu’on retrouve en pointe Jonathan David.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-3 avec Matthew Ryan dans les cages derrière Ruben Aguilar, Malang Sarr, Kyllian Antonio, Facundo Medina et Deiver Machado. Le milieu de terrain est assuré par Nampaly Mendy et Neil El Aynaoui. Devant, Wesley Saïd est soutenu par Florian Sotoca et M’Bala Nzola.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Meunier, Mandi, Diakité, Ismaily - Mukau, André, Gomes - Bakker, David, Fernandez-Pardo

La suite après cette publicité

RC Lens : Ryan - Sarr, Antonio, Medina - Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Machado - Sotoca, Saïd, Nzola