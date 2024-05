Terrible journée pour la France à la Kings World Cup !

Après un lundi particulièrement heureux avec cette remontada et cette victoire contre les Espagnols du Pio FC, la délégation tricolore affrontait le Peluche Caligari, équipe mexicaine, pour son deuxième match dans cette Kings World Cup 2024. Un duel du mercredi soir, perdu face à une des équipes locales, qui est venu conclure une terrible journée pour la bande d’Amine.

D’abord, on apprenait ainsi que la France avait été sanctionnée par l’organisation. La fin de match tendue contre le Pio FC a poussé les décideurs de la KWC à infliger une sanction obligeant les Français à jouer avec un joueur en moins pendant deux minutes, ce qui a d’ailleurs vivement fait réagir Amine par la suite, qui a jugé cette sanction disproportionnée. Abdel Mahmoud, membre du staff, a d’ailleurs été suspendu pour deux rencontres.

Une soirée noire pour Amine et les siens

Puis, on a aussi appris, quelques heures avant le coup d’envoi du match, la blessure de Samir Nasri. La tête d’affiche de l’équipe avec Jérémy Ménez va manquer tout le reste de la compétition, et c’est un coup dur pour les Bleus. Derrière, la rencontre face aux Mexicains fut en tout cas plutôt animée, avec une nouvelle remontada spectaculaire et un scénario fou. Seulement, cette fois, les Français se sont inclinés aux tirs au but (5-5, 3-2 aux tab), dans ce format si atypique similaire aux anciens penaltys de la MLS.

Dimanche, Foot2Rue défiera les Allemands du Youniors FC ou les Argentins du Muchachos FC lors des barrages, alors que les deux formations s’affrontent ce soir. Une victoire lors de ce match couperet permettrait aux Tricolores de s’offrir une place en huitièmes de finale de la compétition. Impossible n’est pas français !