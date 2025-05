L’OGC Nice change d’équipementier. Après deux saisons en collaboration avec Le Coq Sportif, le club azuréen a annoncé avoir signé avec Kappa, ce mercredi. «L’OGC Nice signe avec Kappa un contrat majeur pour le développement de sa marque et de son activité merchandising», peut-on lire sur le site du club. « Notre partenariat avec Kappa se traduira également par une stratégie de lancement de maillots ambitieuse, de collections capsules lifestyle, et de créations exclusives et inattendues pour les mois et les années à venir. Nous sommes convaincus que cette collaboration enthousiasmera l’ensemble de la communauté rouge et noir », précise Cynthia Marcou, Directrice Partenariats, Merchandising & Digital de l’OGC Nice, dans le communiqué.

La suite après cette publicité

Kappa a équipé l’AS Monaco(passé chez Mizuno), à quelques kilomètres de là, les 5 années précédentes. « Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement en France et en Europe. L’OGC Nice, avec son histoire, sa passion et son rayonnement international, est le partenaire idéal pour écrire ensemble une nouvelle page de notre aventure dans le football français. Ensemble, nous allons faire vibrer la communauté rouge et noir avec des créations qui marqueront les esprits », expose de son côté Rémi Garnier, Country Manager Kappa France.