Umbro lance le nouveau maillot domicile de Schalke !

Malgré la récente signature d'un partenariat avec adidas, Schalke portera encore des maillots conçus par Umbro lors de la saison 2021-2022 et vient tout juste de dévoiler celui qui sera arboré à la Veltins-Arena en Bundesliga 2.

La suite après cette publicité

Umbro, qui travaille avec Schalke depuis 2018, fournit ses derniers maillots pour la première saison du club en deuxième division allemande depuis de très nombreuses années. Dès son arrivée, la marque au double losange s'est inscrite dans la plus pure tradition des Bleus Royaux en présentant des tuniques respectant totalement l'histoire du club et pour sa dernière campagne, c'est encore le cas.

À l'exception du maillot de la saison 2019-2020 où un graphique original se présentait sur les manches, l'équipementier britannique a toujours fait dans la sobriété sur les tuniques principales. Sur ce nouveau maillot, le bleu roi se présente évidemment et il est accompagné par la deuxième couleur traditionnelle du club de Gelsenkirchen : le blanc. Cette touche blanche se présente à travers deux bandes verticales qui s'étendent sur les flancs, les logos du club et de l'équipementier et enfin les sponsors.