Fluminense : révélations explosives sur le malaise Marcelo

Le 24 février 2023, Fluminense a annoncé le grand retour de Marcelo. Formé au sein du club brésilien, qu’il a rejoint en 2002, le latéral gauche y a gravi tous les échelons avant de devenir footballeur professionnel. Entre 2005 et 2007, il a ainsi participé à 40 rencontres toutes compétitions confondues (6 buts). C’est là qu’il a été remarqué par le Real Madrid, qui l’a recruté pour 6,5 M€. Avec le recul, cela a été un sacré coup de la part des Merengues, qui ont pu compter sur lui durant quinze ans avant qu’il s’en aille en 2022. Après une pige d’une saison à l’Olympiakos, où il n’a pas vraiment brillé (10 rencontres, 3 buts), le natif de Rio de Janeiro a décidé de rentrer au pays. Et il ne pouvait pas signer ailleurs qu’à Fluminense.

De la seconde noce au divorce

Ce come-back a enchanté tout le monde, du joueur au club, en passant par les supporters. Mais vingt mois plus tard, tous ont perdu le sourire. En effet, les relations entre Marcelo et Fluminense se sont totalement détériorées. Le point de non-retour a été atteint vendredi lors du match nul (2-2) face au Grêmio. Alors qu’il allait entrer en jeu, l’international brésilien aux 58 capes est retourné sur le banc. Par la suite, son entraîneur, Mano Menezes, a dévoilé que le joueur de 36 ans aurait tenu des propos qui n’ont pas été du goût de son coach. Ce dernier s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse, après le coup de sifflet final. «J’allais faire entrer Marcelo, mais il y a eu quelque chose que je n’ai pas aimé, et j’ai changé d’avis. J’ai donc fait entrer Kennedy.»

Le lendemain, Fluminense a officialisé la fin de sa collaboration avec le défenseur. « Le Fluminense FC et Marcelo Vieira annoncent que leur contrat a été résilié d’un commun accord. Jeune joueur, Marcelo est revenu à Fluminense en 2023 et a contribué à remporter le Campeonato Carioca 2023, la Conmebol Libertadores 2023 et la Recopa 2024. Les liens institutionnels et émotionnels entre Fluminense et Marcelo se poursuivent. Le nom du joueur a récemment été immortalisé dans le stade du centre d’entraînement de Xerém. Fluminense remercie Marcelo et continuera, comme toujours, à soutenir son succès dans toutes ses entreprises», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Quelques heures plus tard, le footballeur a également réagi sur ses réseaux sociaux personnels.

Marcelo brise son silence

« J’ai passé un moment magnifique dans ce club. Il y a presque deux ans, j’ai décidé de revenir, motivé par le lien sentimental que j’entretiens avec l’équipe. J’ai vécu des moments inoubliables, comme celui de remporter la première Copa Libertadores de l’histoire du club. Mon nom sera à jamais dans le stade Marcelo Vieira rénové, le lieu où nos garçons de Xerém s’entraînent chaque jour. Je tiens à remercier ma femme, mes enfants, d’avoir toujours été à mes côtés et pour tous les sacrifices qu’ils ont faits pour moi. Je suis fier de ce que j’ai accompli et je remercie tous ceux qui ont rendu ce moment unique, notamment le président, les employés et mes coéquipiers. Je remercie également les tricolores pour leur soutien. Je porterai toujours Fluminense dans mon cœur. La vérité, comme le soleil, finira toujours par se lever.»

Sa publication a été commentée et aimée par plusieurs joueurs, à l’image de Neymar ou de Luka Modric. De son côté, la presse brésilienne cherche à comprendre pourquoi la seconde noce entre Marcelo et Fluminense s’est achevée par un divorce très compliqué. Globo Esporte dévoile ce lundi les mots prononcés par le joueur à son entraîneur. «Il s’approche de moi (pour le faire entrer en jeu, ndlr) pour faire plaisir aux supporters», aurait-il déclaré le long de la ligne de touche alors que son coach lui donnait ses dernières instructions. Marcelo n’aurait pas apprécié non plus que Menezes l’attrape par le bras à ce moment-là. De son côté, UOL, qui rappelle qu’il a retrouvé son ancien club après avoir été accueilli par plus de 30 000 fans au Maracaña, a évoqué les autres points de discorde.

Une attitude dérangeante

«Le licenciement de Marcelo avec Fluminense met fin à un complot qui a duré plus de 600 jours avec des titres, des controverses et des blessures (…) En fait, le début de l’histoire était une lune de miel. Lors de son deuxième match, le vétéran a marqué un but contre Flamengo et a remporté le deuxième championnat de Carioca sous le commandement de Fernando Diniz». Petit à petit, cependant, l’idole s’est montrée discrète dans ses relations avec ses coéquipiers et était loin d’être un leader pour l’équipe, qui comprenait déjà des vétérans comme Fábio, Felipe Melo, Ganso et Cano… Les privilèges de Marcelo sont également devenus un débat interne : le joueur a convenu d’être accompagné, par exemple, d’un physiothérapeute personnel, excluant de travailler au quotidien avec les employés de Flu.»

Outre ses performances, les blessures et son état physique, puisqu’il n’a seulement joué que 5 matches en intégralité sur 32, c’est surtout l’attitude de la légende brésilienne qui a été pointée du doigt. Fin septembre, le joueur s’était déjà plaint après la défaite en Libertadores contre l’Atlético Mineiro. «C’est difficile à dire car je suis entré en 2ème mi-temps. Quand on est sur le terrain, c’est différent de qui est à l’extérieur. Mais je crois qu’ils l’ont mérité et ont fait plus que nous», avait-il expliqué. Puis, la coupe a été pleine vendredi dernier quand il a été appelé par son entraîneur pour entrer en jeu. Ce qu’il n’a pas aimé et ce qui a conduit à son craquage puis à la fin de son bail à Fluminense.

Un véritable malaise

De son côté, Rafael Marques, journaliste pour ESPN, a confié à son sujet : «j’ai parlé avec des personnes proches de la vie quotidienne du club de Fluminense et les histoires sur le comportement de Marcelo sont choquantes. Maltraitance envers les employés, problèmes relationnels avec les autres joueurs… Il avait des problèmes avec pratiquement tout le monde. J’ai aussi appris qu’il disait même aux jeunes joueurs qu’ils ne devraient pas trop se soucier de l’entraînement physique, car s’ils avaient du talent, cela suffisait. Le principal problème de Marcelo était son comportement inapproprié avec la direction du club, car il concourait toujours de manière voilée. D’abord avec Diniz, puis avec Marcão et enfin avec Mano. Les actions de Marcelo se produisaient presque toujours en coulisses, elles n’étaient jamais directes, donc il est devenu un sujet difficile à gérer.» Globo Esporte, qui rappelle que tout le monde à Flu respecte la carrière de Marcelo, va dans le même sens.

«Les leaders de l’équipe se sont entretenus avec les membres du conseil d’administration pour exprimer leur soutien à la décision. Le niveau d’engagement de Marcelo au milieu du moment délicat que vit Fluminense, dans la lutte contre la relégation, a été une fois de plus un sujet de conversation. Il y a eu des manifestations publiques de soutien au joueur, mais en coulisses la situation était différente, avec des critiques à l’égard du numéro 12 (…) Marcelo était considéré comme un joueur qui interagissait peu et n’était pas aussi intégré qu’on l’imaginait. Le rapport a également évoqué des plaintes selon lesquelles l’arrière latéral était un "râleur", qui n’était presque jamais satisfait .Un autre point d’inconfort était l’absence de Marcelo lors de certains matches de Fluminense à l’extérieur. En juillet, Globo Esporte a publié une enquête sur la différence en pourcentage de participation du latéral aux matches, selon qu’ils se trouvaient ou non à Rio de Janeiro.» A l’extérieur, il y avait des doutes concernant ses absences. Le joueur, lui, évoquait des problèmes physiques. Son club «a eu du mal à remettre en question le numéro 12 sans remettre en question sa parole, ni créer de plus grands problèmes.» Mais son cas était devenu ingérable et Fluminense a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Marcelo, désormais libre de tout contrat.