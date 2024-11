Fluminense et Marcelo mettent fin à leur collaboration

Tout est allé vite dans le mauvais sens pour Marcelo. Retourné dans son club formateur la saison passée après une idylle mémorable avec le Real Madrid et une pige furtive à l’Olympiakos, le défenseur gauche était donc sous les couleurs de Fluminense depuis 2023. Pour autant, son aventure avec le club de Rio de Janeiro est officiellement terminée depuis quelques minutes. En effet, tout a basculé ce vendredi pour la légende du Real Madrid. En effet, alors qu’il allait entrer en jeu face à Gremio (2-2), le célèbre numéro 12 des Merengues n’est pas rentré en raison d’une parole qui ne serait pas passée auprès de son entraîneur Mano Menezes.

Ce dernier a décidé de faire entrer quelqu’un d’autre et Fluminense a pris la décision de mettre fin au contrat de Marcelo : «le Fluminense FC et Marcelo Vieira annoncent que leur contrat a été résilié d’un commun accord. Jeune joueur, Marcelo est revenu à Fluminense en 2023 et a contribué à remporter le Campeonato Carioca 2023, la Conmebol Libertadores 2023 et la Recopa 2024. Les liens institutionnels et émotionnels entre Fluminense et Marcelo se poursuivent. Le nom du joueur a récemment été immortalisé dans le stade du centre d’entraînement de Xerém. Fluminense remercie Marcelo et continuera, comme toujours, à soutenir son succès dans toutes ses entreprises.»