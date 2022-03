FA Cup : Chelsea va se rendre à Middlesbrough en avion

Bonne nouvelle pour Chelsea. Thomas Tuchel et ses hommes pourront bel et bien se rendre à Middlesbrough samedi (18h15) en avion, pour y disputer leur quart de finale de FA Cup. C'est ce que l'ancien coach du PSG a annoncé ce vendredi en conférence de presse. « Tout le monde a travaillé dur pour que cela se produise et cela s'est bien passé. C'est organisé pour qu'on puisse voyager en avion, ce qui est très, très bien car comme vous le savez, on a eu le dernier match (à Lille, NDLR) avec seulement 2 jours pour se reposer. C'est très important de minimiser le temps de voyage et maximiser le temps de récupération pour réduire le risque de blessure. »

La suite après cette publicité

«Alors oui, nous sommes très heureux. Tout est organisé comme d'habitude et nous pouvons nous préparer normalement», a ainsi conclu TT face aux médias. Cela évite surtout aux Blues un voyage de 10h en bus pour rallier le nord de l'Angleterre, alors que le club londonien s'est vu imposer un budget de 24 000 € pour ses déplacements loin de Stamford Bridge. À noter que Chelsea n'a pas pu vendre l'intégralité des billets à sa disposition, en raison des sanctions infligées à l'encontre du club détenu par Roman Abramovich, oligarque russe réputé proche de Vladimir Poutine et du Kremlin. Le champion d'Europe en titre avait notamment demandé à la FA de disputer ce quart de finale de la Cup à huis clos, ce qui lui avait attiré les foudres des pensionnaires de Championship.