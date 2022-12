La réaction de Michel Platini au décès de Pelé

La suite après cette publicité

Une légende s’est éteinte. Pelé est décédé ce jeudi au Brésil à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer. Le Brésilien a écrasé la concurrence pendant 15 ans, remportant notamment 3 Coupes du Monde en 1958, 1962 et 1970. Il n’a jamais joué contre lui, encore moins avec, mais ils se sont croisés à de nombreuses reprises dans les stades et les instances, Michel Platini a réagi à la disparition du roi Pelé. Il affirme à L’Equipe qu’il était son modèle lorsqu’il était enfant car tout le monde ne parlait que de lui.

«Il était Monsieur Football, l’histoire du football, la découverte du football, tout le football. En 1970, j’ai 15 ans, et j’avais grandi avec sa figure dans mon imaginaire. Mon père me parlait de Pelé, et à l’école, d’ailleurs, je signais "Peléatini" (sourires). Même si on ne le voyait pas toujours jouer, on ne parlait que de lui. Ce n’était plus un homme, ce n’était plus un footballeur, c’était le Dieu du football. Je suis très, très ému. C’est ma vie. C’est mon histoire. C’est Pelé. C’est mes rêves. J’ai vu ses buts, ses exploits, et je n’ai jamais oublié sa Coupe du monde 1970.»

