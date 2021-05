André-Pierre Gignac aux Jeux Olympiques de Tokyo ?

Et si André-Pierre Gignac (35 ans) était la surprise de Sylvain Ripoll pour ces Jeux Olympiques de Tokyo ? Après la phase à élimination directe de l’Euro qui débutera fin mai et prendra fin le 6 juin, l’Équipe de France Espoirs disputera les Jeux Olympiques à partir du 23 juillet. Et alors que l’ancien entraîneur de Lorient pourra appeler 3 joueurs de plus de 21 ans, Gignac pourrait bien être l’un d’eux.

La suite après cette publicité

En effet, comme l’a avancé Canal+ cet après-midi avant que l’Équipe ne confirme à son tour, l’ex attaquant de l’Olympique de Marseille est dans la liste élargie, présentée l’hiver dernier, de Sylvain Ripoll. Le quotidien français affirme que la bonne relation entre le sélectionneur de l’EDF Espoirs et le buteur des Tigres serait à l’origine de ce choix. Ce dernier serait vu comme un joueur capable d’encadrer le jeune groupe, tout en étant toujours performant. L’histoire serait plus que belle.