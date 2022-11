CdM 2022 : André-Pierre Gignac prévient les adversaires du Mexique

Le Mexique est forcément un pays que connaît bien André-Pierre Gignac (36 ans), puisqu'il joue aux Tigres depuis 2015 en inscrivant but sur but. Dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe, 'APG' a détaillé les caractéristiques de cette nation, à laquelle il va falloir faire attention. Le Mexique affronte la Pologne de Robert Lewandowski, ce mardi (17h) dans le cadre du groupe C de la Coupe du monde au Qatar.

La suite après cette publicité

« Lorsque vous jouez, comme c'est le cas des Mexicains, avec la passion et l'amour du maillot, cela vous donne quelque chose en plus. Ajouté au physique, cela peut te permettre de te hisser à la hauteur d'une grande équipe et de lui poser des problèmes sur un match. C'est le propre du football moderne. L'argument technique n'est jamais à négliger. Mais une équipe de bas niveau peut te faire mal, si elle est bien préparée », a expliqué l'ancien attaquant de l'OM.