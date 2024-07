L’arrivée de David de Gea dans un nouveau club tombe encore à l’eau

Plus de 400 jours que David de Gea n’a plus disputé le moindre match officiel… Et l’attente devrait encore se prolonger. Alors que le portier espagnol était cité pour rejoindre le Genoa ces derniers jours, Sky Sports nous révèle ce dimanche que l’arrivée de l’Espagnol n’aura pas lieu.

En raison des exigences salariales trop élevées du portier de 33 ans, le club de Serie A n’a pas souhaité aller plus loin dans les discussions. Pour rappel, David de Gea est libre depuis son départ de Manchester United il y a un an. Ces derniers mois, il avait notamment été envoyé en Arabie saoudite par la presse britannique, où sa signature se fait toujours attendre.