LdC : le calendrier des 1/2 finales est connu

Depuis hier soir, on connaît les noms des quatre clubs qualifiés pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League. En effet, le Bayern Munich et le Real Madrid ont rejoint le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund dans le carré final.

D’ailleurs, l’UEFA a publié dans la nuit le calendrier des 1/2 finales. Les Bavarois accueilleront les Merengues à l’Allianz Arena le mardi 30 avril. Le match retour au Santiago-Bernabéu aura lieu le mercredi 8 mai. De son côté, le Paris Saint-Germain se déplacera au Signal Iduna Park pour défier le BVB le 1er mai. Les hommes de Luis Enrique auront l’avantage de recevoir au Parc des Princes lors de la manche retour prévue le 7 mai.

Le calendrier complet des 1/2 finales de la Ligue des champions :

Mardi 30 avril : Bayern Munich - Real Madrid

Mercredi 1er mai : Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Mardi 7 mai : Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Mercredi 8 mai : Real Madrid - Bayern Munich