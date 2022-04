CdM 2022, EdF : la mise en garde d'Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Interviewé par Le Parisien après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 vendredi, le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris a évoqué le tirage des Bleus qui aurait pu être beaucoup plus délicat selon le portier tricolore. « Ça aurait pu être plus difficile. Il suffit de jeter un œil sur d’autres poules pour s’en apercevoir. Mais dans une Coupe du monde, on le sait, il n’y a jamais de matchs gagnés d’avance. Quand on regarde les trois dernières éditions, on voit que les scénarios ont à chaque fois été défavorables aux tenants du titre. Il faudra aborder le tournoi avec beaucoup d’ambition, mais également de l’humilité. Bien évidemment, l’objectif est de finir premier de ce groupe », a expliqué le gardien de Tottenham.

Interrogé sur la possibilité de devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus lors de ce Mondial, le Français de 35 ans qui compte pour l’heure 137 sélections ne pense pas à ce genre de record et préfère se concentrer sur le jeu. « La Coupe du monde est un objectif important. Elle l’est, d’ailleurs, pour tous les joueurs sélectionnables. Ces histoires de records restent secondaires. Je suis guidé par le jeu, la compétition et l’excitation de pouvoir participer à mon quatrième mondial. Il peut se passer tellement de choses, d’ici novembre. Je préfère demeurer calme par rapport à l’événement et concentré sur ma fin de saison en club puis les quatre matchs de Ligue des nations en juin. J’avance sereinement en ayant en tête la date importante de la Coupe du monde » a déclaré Lloris, qui est à seulement cinq sélections des 142 matches en équipe de France de Lilian Thuram.