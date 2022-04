Coupe du Monde 2022 : suivez le tirage au sort de la phase de poules en direct

Le suivi du tirage en direct

Groupe A

Qatar

XX

XX

XX

Groupe B

Angleterre

XX

XX

XX

Groupe C

Argentine

XX

XX

XX

Groupe D

France

XX

XX

XX

Groupe E

Espagne

XX

XX

XX

Groupe F

Belgique

XX

XX

XX

Groupe G

Brésil

XX

XX

XX

Groupe H

Portugal

XX

XX

XX

Les chapeaux :

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique

États-Unis

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau 3

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Tunisie

Chapeau 4

Arabie Saoudite

Équateur

Ghana

Cameroun

Canada

Pérou, Australie ou Emirats arabes unis

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

Ukraine, Écosse ou Pays de Galles

La 22e édition de la Coupe du Monde se déroulera au Qatar dans 234 jours, mais il ne faudra pas attendre autant pour connaître les poules du premier tour de ce Mondial. Dans quelques instants, la cérémonie du tirage au sort de la compétition débutera dès 18 heures au Qatar et sera présentée par deux Anglais : l'acteur Idris Elba et la journaliste Reshmin Chowdhury, et ce, en compagnie de deux anciens champions du monde : l'Allemand Lothar Matthaüs et le Brésilien Cafu. Pour le moment, on connaît 29 sélections sur 32 possibles à 7 mois de l'évènement planétaire, en attendant les barrages intercontinentaux, qui désigneront les trois nations restantes qui complètent le chapeau 4.

Concernant le fonctionnement de ce tirage au sort, les 32 équipes sont réparties en 4 chapeaux selon le classement FIFA de février. À l'exception de l'Europe et l'UEFA avec ses 13 sélections, les autres confédérations (CAF, CONCACAF, CONMEBOL, AFC, OFC) ne pourront pas avoir deux représentants dans une même poule. Dès le départ, le Qatar sera tête de série du groupe A avant que la première partie du tirage ne détermine les autres têtes de séries sur les groupes restants. Après avoir tiré une équipe, une autre boule déterminera la place de la sélection dans la poule concernée, ce qui permettra par la suite de gérer le calendrier de la CdM, qui sera délivré plus tard par la FIFA.

La France en quête d'un troisième sacre

Championne du monde en 2018 aux dépens de la Croatie en finale, l'équipe de France connaîtra ses trois premiers adversaires pour tenter de défendre son titre. Présents dans le chapeau 1, les Bleus pourraient tomber sur un autre cador dans le chapeau 2 (Pays-Bas, Allemagne...), ce qui sera un vrai test pour les hommes de Didier Deschamps pour se qualifier à la phase finale. Dans ce même chapeau 1, on retrouve le Qatar, qui va disputer la première Coupe du Monde de son histoire en tant que pays organisateur. Guidés par le sélectionneur espagnol Félix Sánchez Bas, ceux qu'on surnomme les Bordeaux auront l'avantage de ne pas tomber sur de grandes sélections européennes du premier chapeau.

18h38 : les entrées du double champion du Monde avec le Brésil Cafu, l'ex-international nigérian Jay Jay Okocha, le champion du Monde 1990 Lothar Matthäus et l'ex-recordman buteur en sélection, l'Iranien Ali Daei et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection australienne Tim Cahill ! L'ancien légénde des Fennecs Rabah Madjer est également présent sur la scène pour participer au tirage au sort.

18h35 : tout est prêt pour le tirage au sort de la compétition avec comme invitée spéciale l'ex-internationale américaine Carli Lloyd, double championne du monde avec la Team USA !

18h30 : le sélectionneur de l'équipe de France apporte le trophée de la Coupe du Monde en tant que tenant du titre, en compagnie du jeune Joris de Paris, venu avec son père et sa petite sœur à la cérémonie. Il a été à l'origine d'une des belles images des supporters français à la Coupe du Monde 2018 en Russie.

18h27 : un hommage est rendu aux légendes du football décédées depuis la dernière Coupe du Monde : Diego Maradona, Gert Muller, Paolo Rossi et Gordon Banks, tous champions du monde avec leurs sélections respectives.

18h24 : l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, également propriétaire du Paris Saint-Germain se présente devant le public pour son discours.

18h20 : le président de la FIFA Gianni Infantino est invité sur la scène pour le discours habituel avant le tirage : «La meilleure Coupe du Monde de l'histoire ! Le monde va s'unir au Qatar !», a-t-il affirmé.

18h16 : le moment d'une performance en direct de la musique officielle de la Coupe du Monde 2022 : Hayya Hayya, du chanteur américain Trinidad Cardona, la chanteuse qatarienne Aisha et le chanteur nigérian Davido.

18h14 : entrée des deux présentateurs anglais de la soirée : l'acteur Idris Elba et la journaliste Reshmin Chowdhury !

18h09 : entrée de la chanteuse égyptienne et invitée d'honneur Sherihan, débutant la cérémonie par un discours sur l'importance de cette compétition pour le Qatar et le monde arabe : «C'est un tournoi de tout le peuple arabe.»

18h06 : retour sur la scène du Centre des Conventions de Doha, avec une chorégraphie d'ouverture accompagnée de la présentation du ballon offciel «Al-Rahla» («le voyage» en arabe).

18h02 : la diffusion de la cérémonie débute par un court-métrage animé, présentant notamment les mascottes des anciennes éditions de la Coupe du Monde.

18h00 : début de la cérémonie du tirage au sort, avec la présentation des légendes présentes sur le tapis rouge dohanais !

17h53 : pour rappel, le programme de la Coupe du Monde permettra aux amateurs de football de vivre toutes leurs journées avec ce Mondial qatari : les rencontres sont prévues à 11h, 14h, 17h et 20h heure française !

17h45 : un casting de classe mondiale à Doha : Kaka, Sergio Agüero, Andrea Pirlo... et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps sont entre autres présents pour la cérémonie !

Back to claim what's his? 👀



Didier Deschamps is in the building 🇫🇷#FinalDraw | @equipedefrance pic.twitter.com/RveXojlLOY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

17h42 : le Centre des Conventions de Doha est bientôt rempli, le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 devrait débuter dans quelques instants !