La FIFA dévoile la chanson officielle de la Coupe du monde au Qatar !

C'est désormais une tradition à l'approche d'une Coupe du monde. Comme à son habitude, la FIFA dévoile la musique officielle du Mondial quelques mois avant le début de la compétition. Après le mythique Waka-Waka de Shakira en 2010, ou Jennifer Lopez et Pitbull en 2014, la Fédération internationale a officiellement sorti le son du Mondial 2022 au Qatar.

Cette musique sera interprétée par le chanteur américain Trinidad Cardona, la chanteuse qatarienne Aisha et le chanteur nigérian Davido. Le single, intitulé « Hayya Hayya (Better Together) », a été dévoilé ce vendredi par la FIFA.« Réunissant des voix issues des Amériques, de l'Afrique et du Moyen-Orient, cette chanson symbolise la façon dont la musique et le football peuvent rassembler le monde. Dans le cadre de la nouvelle stratégie musicale de la FIFA, la bande-son comprendra plusieurs morceaux qui plongeront les supporters dans l'ambiance de la Coupe du monde comme jamais auparavant », a déclaré Kay Madati, directeur Commercial de la FIFA. Découvrez la musique ICI.