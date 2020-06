Real Majorque-FC Barcelone : les compositions d'équipes !

La Liga a repris ses droits cette semaine et l'heure est arrivée pour le FC Barcelone, leader deux points devant son rival du Real Madrid, de retrouver le chemin du terrain. En tête après 27 matches, le Barça se déplace dans les Baléares pour affronter le Real Majorque, promu et seulement 18e mais tombeur de Valence (4-1), Villarreal (3-1) et du Real Madrid (1-0) dans son stade de San Moix. À cette occasion, Quiqué Setién dispose d'un groupe complet et peut compter sur le retour de son buteur uruguayen, Luis Suarez, qui débute sur le banc.

Au coup d'envoi, l'entraîneur blaugrana aligne un 4-3-3, avec Marc-André ter Stegen dans le but. Derrière, Jordi Alba et Sergi Roberto occupent les côtés, quand le jeune Uruguayen Ronald Araujo, 21 ans, accompagne Gerard Piqué dans l'axe. Devant la défense, on retrouve Sergio Busquets, en soutien de Frenkie de Jong et d'Arturo Vidal. Lionel Messi et Antoine Griezmann sont présents aux avant-postes, accompagnés par Martin Braithwaite. Pour ce match, Vicente Moreno mise sur un 4-4-2. Manolo Reina occupe le but, protégé par un quatuor Pozo-Valjent-Raillo-Sastre. Au milieu, on retrouve Dani Rodriguez, Pedraza, Salva Sevilla et l'ancien de La Masia, Takefusa Kubo. Le Japonais désormais propriété du Real Madrid devrait être attendu. Enfin, devant, le Cucho Hernandez et Ante Budimir chercheront à profiter du moindre espace.

Les compositions d'équipes