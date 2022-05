Vidéo : la prolongation de Kylian Mbappé met le feu à Twitter

La suite après cette publicité

Ça y est, tout le monde annonce la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. À un peu plus d'un mois de la fin de son contrat, le champion de France a su convaincre le prodige de signer un nouveau contrat de trois ans. Dans toute l'Europe mais surtout en Espagne et en France, la nouvelle fait réagir. Sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG ne se sont pas gênés pour se moquer des fans madrilènes et de Florentino Pérez.