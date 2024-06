Croatie - Italie : les compositions officielles

La phase de poules de l’Euro 2024 se conclut ce lundi dans le groupe B avec un duel entre deux grosses équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Ainsi, la Croatie croise le fer avec l’Italie. Les Vatreni de Zlatko Dalic s’organisent dans un 4-3-3 classique avec Dominik Livakovic dans les cages derrière Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic et Josko Gvardiol. Marcelo Brozovic est placé comme sentinelle avec Luka Modric et Matteo Kovacic à ses côtés. Devant, Luka Sucic et Mario Pasalic sont associés à Andrej Kramaric qui se retrouve en pointe.

De son côté, la Nazionale de Luciano Spalletti s’articule dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori et Matteo Darmian en défense. Jorginho est placé en tant que sentinelle auprès de Nicolo Barella. En attaque, Mateo Retegui est soutenu par Federico Dimarco, Lorenzi Pellegrini et Giacomo Raspadori.

Les compositions

Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Modric, Brozovic, Kovacic - Sucic, Kramaric, Pasalic

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Barella, Jorginho - Raspadori, Pellegrini, Dimarco - Retegui