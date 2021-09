Qualif. CDM 2022 : l'Angleterre poursuit son sans-faute, la Macédoine du Nord se saborde, l'Albanie et la Bulgarie s'imposent de justesse

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 se poursuivaient ce dimanche à 18 heures avec les matches des groupes C, I et J. Installé en tête de leur poule, l'Angleterre, l'une des quatre équipes avec le Danemark, la Suède et la Suisse ayant fait le plein de victoires dans ces éliminatoires de la zone Europe, avait pour ambition de poursuivre son sans-faute après 4 succès en autant de rencontres. Une tâche à leur portée au moment d'accueillir une abordable équipe d'Andorre. Pour cette rencontre, Gareth Southgate alignait un 4-3-3 avec onze rotations par rapport au succès en Hongrie (4-0). Bamford, attaquant de Leeds, vivait sa première cape en A alors que Lingard connaissait sa première titularisation depuis le 2 juin dernier. Autre rencontre de ce groupe I avec un duel entre l'Albanie et la Hongrie de Dominik Szoboszlai à l'Elbasan Arena. Par ailleurs, la Bulgarie (4e, 2 points) et la Lituanie (5e, 0 point), deux équipes en difficulté dans le groupe C, croisaient le fer au Stadion Vasil Levski. Enfin, la Macédoine du Nord (3e, 7 points) pouvait provisoirement dépasser l'Allemagne (2e, 9 points) et prendre la tête de la poule en cas de victoire face à l'Islande (5e, 3 points), avant-dernier du groupe J.

Les Three Lions sans forcer

À Wembley, les Three Lions imposaient rapidement leur maitrise technique sous les yeux de leurs supporters (88% de possession de balle dans le premier acte). Après une récupération du jeune Bellingham aux quarante mètres adverses, Saka, servi sur l'aile gauche, trouvait Lingard qui concluait victorieusement d'une demi-volée croisée du gauche (1-0, 18e). Son 5ème but en sélection. Dominateurs et sans forcer leur talent, l'équipe complètement remaniée par Gareth Southgate rentrait aux vestiaires avec l'avantage au score (1-0) face à un adversaire complètement dépassé (un seul tir à la pause). Une emprise totale confirmée en seconde période et concrétisée, sur penalty, par le prince Harry Kane (2-0, 72e), auteur de son 72ème but sous le maillot anglais. Et si, Jesse Lingard y allait de son doublé (3-0, 78e), Saka fêtait ses 19 ans de la plus belle des manières en inscrivant le dernier but de cette rencontre (4-0, 85e). Une victoire sans appel (4-0) qui permet aux Anglais de conforter sa place de solide leader dans ce groupe I.

Dans l'autre rencontre du groupe I, Albanais et Hongrois ne parvenaient à se départager dans un premier acte très ouvert (7 tirs albanais contre 5 hongrois). Et malgré les changements intervenus dans la seconde période, le rythme du match baissait en intensité et aucune des deux formations ne trouvaient la faille. Affichant un visage plus séduisant au fil des minutes, les Albanais allaient finalement être récompensés en toute fin de rencontre grâce à leur jeune attaquant de Southampton Broja (1-0, 87e). Une victoire qui permet à l'Albanie d'être le nouveau dauphin des Three Lions, en attendant le match de la Pologne (3e, 7 points) qui se déplace, ce dimanche soir, sur la pelouse de Saint-Marin.

La Macédoine du Nord se saborde

Troisième du groupe J au coup d'envoi, la Macédoine du Nord avait l'occasion de prendre la tête du classement en cas de victoire face aux Islandais de Arnar Vidarsson et les coéquipiers du Napolitain Elif Elmas allaient vivre une soirée compliquée. Dans une rencontre pourtant parfaitement gérée et dominée d'une main de maître dans un premier temps, les Lions rouges allaient s'en remettre à leur arrière garde pour faire la différence. Une première fois par l'intermédiaire de Darko Velkovski, défenseur central du HNK Rijeka (1-0, 11e) avant que la latéral gauche de Leeds Ezgjan Alioski ne fasse le break (2-0, 54e). Mais la suite des événements allaient se gâter pour les hommes de Blagoja Milevski. Surpris une première fois par Bjarnason (2-1, 78e), Gudjohnsen remettait les deux formations à égalité à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (2-2, 84e). Avec ce match nul, les Macédoniens manquent l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement et de mettre la pression sur l'Allemagne qui affrontera l'Arménie, ce dimanche soir.

Enfin dans la dernière rencontre disputée à 18 heures, la Bulgarie finissait par prendre le meilleur sur la Lituanie (1-0). Auteurs d'une prestation cohérente et dominateurs tout au long de la rencontre (64% de possession de balle, 13 tirs à 2), les hommes de Yasen Petrov se sont longtemps montrés imprécis aux abords de la surface avant de finalement trouver la faille en toute fin de partie par l'intermédiaire du milieu de Palerme Chochev (1-0, 82e). Un premier succès pour les Bulgares dans ce groupe C, toujours dominé par l'Italie.

Les résultats

Bulgarie 1-0 Lituanie

Angleterre 4-0 Andorre

Albanie 1-0 Hongrie

Islande 2-2 Macédoine du Nord

Les classements

Groupe C

1) Italie : 10 points (+6, 4 matches)

2) Suisse : 6 points (+3, 2 matches)

3) Bulgarie : 5 points (-3, 5 matches)

4) Irlande du Nord : 4 points (+1, 3 matches)

5) Lituanie : 0 point (-7, 4 matches)

Groupe I

1) Angleterre : 15 points (+16, 5 matches)

2) Albanie : 9 points (-1, 5 matches)

3) Pologne : 7 points (+5, 4 matches)

4) Hongrie : 7 points (+1, 5 matches)

5) Andorre : 3 points (-9, 5 matches)

6) Saint-Marin : 0 point (-12, 4 matches)

Groupe J

1) Arménie : 10 points (+4, 4 matches)

2) Allemagne : 9 points (+5, 4 matches)

3) Macédoine du Nord : 8 points (+5, 5 matches)

4) Roumanie : 6 points (+1, 4 matches)

5) Islande : 4 points (-4, 5 matches)

6) Liechtenstein : 0 point (-11, 4 matches)