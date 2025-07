Que devient l’ancien talent de Manchester United Jesse Lingard

Parfois une carrière dans le football peut amener à des chemins inattendus, c’est le cas de Jesse Lingard. Pur produit de la formation de Manchester United qu’il a intégré à 7 ans, le milieu offensif a multiplié les prêts afin de grandir. Passé par Leicester, Birmingham City, Brighton et Derby, le natif de Warrington a réellement eu sa chance lors de la saison 2015/2016 avec les Red Devils. Resté pendant cinq ans comme un joueur alternant entre le onze titulaire et le banc, il y a livré un bilan honorable avec les Red Devils. Disputant 232 matches avec les Mancuniens, il y a marqué 35 buts et délivré 17 passes décisives en participant pleinement à plusieurs victoires avec notamment la Carabao Cup 2016, le Community Shield 2016, la FA Cup 2017 et l’Europa League 2017 dans ses bagages. Également international anglais (32 capes) où il a terminé 4e de la Coupe du monde 2018 et 3e de la Ligue des Nations 2019, Jesse Lingard aura connu sa période de gloire.

La suite après cette publicité

Moins utilisé sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer que son prédécesseur José Mourinho, le joueur anglais sera d’ailleurs prêté à West Ham lors de la saison 2020/2021 où il montrera encore de grandes qualités (9 buts et 5 passes décisives en 17 matches). Un dernier grand moment dans la carrière de Jesse Lingard qui connaîtra un retour décevant chez les Mancuniens puis une année catastrophique du côté de Nottingham Forest. Resté sans club de juillet 2023 à février 2024, il fera le choix assez surprenant de rebondir en Corée du Sud, du côté du FC Séoul. Très vite, son arrivée a été un véritable moment pour la K League avec une Lingard Zone aux abords de ses premiers matches avec de nombreux produits dérivés à son effigie ou une hausse des taux d’affluences des stades quand il jouait. Mais alors qu’on pouvait s’attendre à une expérience extraordinaire pour Jesse Lingard, cela s’est compliqué.

Des débuts compliqués et une rédemption

Si le joueur a connu une première saison correcte d’un point de vue individuelle avec 6 buts et 3 offrandes en 26 matches, permettant à son équipe de finir 4e du championnat, et ce malgré une blessure au genou qui l’a freiné pendant deux mois, les critiques l’ont touché. «Même s’il est entré en jeu, il n’a pas travaillé dur, il a évité les duels lorsqu’il devait y aller. La valeur de son nom n’a aucune signification sur le terrain ici. Je lui dirai exactement la même chose», martelait en mars 2024 son coach Kim Gi-dong qui n’appréciait pas son état d’esprit. Il en a remis une couche quelques semaines plus tard : «j’ai beaucoup réfléchi à la possibilité de retirer Jesse Lingard. Je ne pense pas qu’un joueur qui ne court pas pendant quelques minutes soit un joueur de football. La célébrité ne gagne pas les matchs de football. Si c’était le cas, j’aurais fait venir un célèbre joueur retraité.» Des mots très durs pour le joueur qui a également connu des problèmes extrasportifs après avoir conduit un scooter sans permis. Mais la situation est progressivement revenue à la normale.

La suite après cette publicité

Plus performant à la fin de la saison dernière, il a continué sur sa lancée et affiche 6 buts et 3 passes décisives en 22 matches avec le FC Séoul qui est actuellement septième du championnat. Capitaine de son équipe, il a pris plus d’importance et a su répondre aux critiques par son engagement. «Je cours entre 10 et 12 km à chaque match, mes courses à grande vitesse sont toujours élevées. Je n’ai subi aucune blessure tout au long de la saison, je prends soin de mon corps, je récupère mieux et je mange sainement. Je suis professionnel. Le rythme est élevé ici, les matchs sont intenses. Au début, je n’étais pas en forme, mais une fois le rythme trouvé, je m’y suis habitué», a-t-il confié à la BBC.

Pourtant tout n’est pas rose pour lui puisqu’il vit loin de sa fille Hope et sa mère Kirsty : «en fait, ce ne sont que des appels FaceTime. C’est difficile, car on veut être là en vrai. Mais ce qui est bien, c’est que ma fille comprend ce que je fais et pourquoi je le fais. Elle est toujours sur la Nintendo, joue avec le FC Séoul et marque des buts en jouant avec moi. Mais c’est difficile avec Facetime parce qu’on a huit heures d’avance donc il faut la rattraper au bon moment». Néanmoins, il garde un bilan très positif de cette expérience qui l’a fait grandir en tant qu’homme : «je continue à jouer au football et je prends du plaisir. J’ai encore de nombreuses années de football devant moi : j’ai 32 ans, mais les statistiques ne montrent pas que j’ai 32 ans.Je peux jouer longtemps. C’était à 100 % le bon choix. C’était un nouveau départ, retrouver le plaisir de jouer au football, c’était l’essentiel. Ce fut une expérience incroyable. Des cultures différentes, des gens incroyables, une ville incroyable. J’ai l’impression d’avoir fait un grand pas en avant mentalement. Je pense que ce déménagement a amélioré ma vision de la vie.» Son but sublime inscrit aujourd’hui face à l’Ulsan HD lors d’une victoire 1-0 avec le Séoul FC montre bien que Jesse Lingard a encore de bons restes et qu’il a bien repris le fil de sa carrière en Corée du Sud.