OL-FC Nantes : les compositions sont là

La 37e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi soir avec un duel entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes. A domicile, les Gones optent pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Malo Gusto, Damien Da Silva, Castello Lukeba et Henrique prennent placent. Positionné en sentinelle, Tanguy Ndombélé est accompagné par Lucas Paqueta et Romain Faivre. Enfin, le trio offensif est constitué de Tetê, Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Canaris s'articulent dans un 3-4-3 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Il peut compter sur Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto et Fabio tandis que Marcus Coco et Quentin Merlin prennent les rôles de pistons. Le double pivot est occupé par Andrei Girotto et Wylan Cyprien. Enfin, Ludovic Blas et Moses Simon épaulent Randal Kolo Muani en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions d'équipes :

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique - Paqueta, Ndombélé, Faivre- Tetê, Dembélé, Toko Ekambi

FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Fabio - Coco, Girotto, Cyprien, Merlin - Blas, Kolo Muani, Simon

Pour cette rencontre, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire 2-0 de l’OL pour tenter de remporter 1580€ (cote à 7,90). (cotes soumises à variation)