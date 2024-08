Rien ne va plus entre Victor Osimhen et Naples

S’il y a bien un feuilleton qui a animé l’Italie et irradié une partie de l’Europe, c’est celui de Victor Osimhen (25 ans). Annoncé dans le viseur du PSG au début de l’été, le Nigérian aura bien aimé poser ses valises dans la capitale française. Luis Enrique a brisé ses ambitions. L’entraîneur espagnol ne souhaitait pas avoir un attaquant de son profil, et surtout pas à ce prix-là. Naples demandait plus de 100 M€ en début de mercato. La blessure de Gonçalo Ramos n’y a rien changé.

Longtemps, et même jusqu’à hier tard durant cette dernière journée de mercato, il fut question d’un transfert à Chelsea. Quelques heures plus tôt, un accord avait été trouvé avec le club anglais pour Romelu Lukaku afin que ce dernier rejoigne les Partenopei. Les positions de deux directions semblaient converger, malgré l’effectif à 40 joueurs des Blues, mais c’est justement avec l’attaquant que ça ne collait pas. Et pour cause, Osimhen aurait touché beaucoup moins qu’en Italie.

Osimhen a refusé l’offre de Chelsea…

Sky Sport Italia dévoile certains détails ce matin. Le contrat proposé était d’un salaire fixe de 4 M€ à l’année, plus 4 M€ supplémentaires liés à l’éventuelle qualification de Chelsea pour la Ligue des Champions et à un certain nombre d’apparitions. C’est finalement peu par rapport à son salaire à Naples d’environ 11 M€ par saison. Il aura fallu que les Blues se rapprochent peu ou prou à 10 M€ pour convaincre l’ancien Lillois, qui n’a donc pas donné suite.

Il avait en revanche dit oui à Al-Ahli pour un contrat à 40 M€ sur 4 ans, assorti à une clause qui lui permettait de faciliter un nouveau transfert un an plus tard (en 2025). Cette fois, ce sont les deux clubs qui n’ont trouvé de terrain d’entente, et pour finalement pas grand-chose. Les Saoudiens proposaient 80 M€, quand Aurelio de Laurentiis en réclamait seulement 5 de plus. Al-Ahli s’est agacé de cette ultime demande et s’est finalement tourné vers Ivan Toney, comme nous vous le révélions.

… et Naples celle de Al-Ahli

À l’heure d’écrire ces lignes, Victor Osmihen est toujours un joueur de Naples où il est sous contrat jusqu’en 2026. En théorie, le mercato saoudien peut encore le tirer de là puisque le match ferme ses portes le 2 septembre. Problème, aucune relance n’est attendue. Les deux négociations ont échoué pour deux raisons différentes mais pour une grande conséquence. Antonio Conte et le club ne compte pas sur l’attaquant, pourtant auteur de 76 buts en 133 matchs à Naples, et grand artisan du Scudetto il y a un an. Osimhen est pour le moment exclu de l’équipe et risque d’attendre le prochain mercato pour jouer…