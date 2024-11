L’infernal déclin de Jesé continue

Jesé Rodriguez rêvait plus grand. Grand espoir du Real Madrid, le Canterano a pourtant eu sa chance avec l’équipe première de la Casa Blanca. Mais après des débuts prometteurs, l’Espagnol s’est gravement blessé et il a été freiné en plein élan. Après 94 rencontres jouées chez les professionnels (18 buts), il a quitté son club de cœur en 2016 afin de rejoindre le Paris Saint-Germain et reprendre le fil de sa carrière. Mais le natif de Las Palmas n’est jamais parvenu à s’imposer chez les pensionnaires du Parc des Princes, qui l’ont envoyé à plusieurs reprises en prêt. En effet, il a été cédé quelques mois à Las Palmas, à Stoke City, au Betis ainsi qu’au Sporting CP.

Une dernière expérience ratée au Brésil

Après son tour d’Europe, le footballeur né en 93 est revenu dans la capitale française, où il a été mis au placard. Une fois son contrat résilié, il est retourné chez lui, à Las Palmas pour six mois. Puis, Jesé a pris la direction de la Turquie et du MK Ankaragücü au mercato d’été 2022. Le temps pour lui de marquer 5 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Mais son contrat a été rompu six mois plus tard. Libre, il a rejoint l’Italie et l’UC Sampdoria en février 2023. Il s’agissait d’un contrat très court puisque l’Espagnol n’avait signé que jusqu’à la fin de saison. De nouveau sur le marché quelques mois plus tard, il a décidé de partir à la conquête du Brésil, au sein du club de Coritiba.

Rapidement, il avait fait polémique en prenant le numéro de maillot de l’un de ses coéquipiers, qui était en prêt. Puis, les commentaires de sa compagne sur son faible temps de jeu ont fait jaser. Après seulement trois mois et six matches joués (1 but), Jesé a quitté l’écurie auriverde le 30 novembre 2023. Dans la foulée, il a vidé son sac sur son passage à Coritiba. « Une mauvaise expérience. On m’a promis des choses qui n’ont pas été accomplies. Ils savaient que j’allais me passer de pré-saison, de compétition. Et quand j’étais bien physiquement, je n’avais pas la continuité dont j’avais besoin. Quand j’aurai de la continuité, je vais performer, c’est sûr.» Il ne lui restait plus qu’à trouver un point de chute. Mais aucun club ne l’a signé au mercato d’hiver 2024, malgré des touches au Pérou.

Il a mis presque 1 an à trouver chaussure à son pied

Le principal intéressé, qui pouvait rejoindre librement une équipe, a donc pris la parole dans les colonnes de Marca pour passer une petite annonce et montrer qu’il avait encore l’envie de jouer. « Que personne ne doute que je suis et que je resterai un footballeur. Cela fait quatre semaines que je m’entraîne du lundi au vendredi, parfois le samedi, avec des séances doubles, que je me prépare et que j’attends. J’ai eu quelques idées, mais je n’ai pas voulu prendre de décisions hâtives. J’aimerais arriver à un endroit où je suis stable, où je peux jouer souvent. Si j’avais cette continuité que tout footballeur recherche, je suis sûr que je serais aussi performant qu’ailleurs.» Mais son message a mis du temps à être entendu. Et il est finalement arrivé aux oreilles des dirigeants d’un club malaisien.

En effet, les Johor Southern Tigers ont mis la main sur le footballeur ibérique, un peu à la surprise générale. Jesé y a officiellement signé le 5 octobre dernier. «Il a joué dans de grands clubs et dans tous les grands championnats. Le double vainqueur de la Ligue des Champions Jesé est maintenant un joueur des Johor Southern Tigers», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Quelques jours plus tard, le 14 octobre, il a rejoué pour la première fois, 278 jours après son dernier match au Brésil. Il a profité de la victoire 8 à 0 en amical face à Balestier Khalsa pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. «Je remercie le coach et son équipe de travail de m’avoir aidé à me sentir à nouveau footballeur. Nous avons un très beau chemin à parcourir ensemble», avait écrit sur X le joueur.

Le tour du monde en 10 clubs

On l’imaginait lancé. Le 22 octobre, il a disputé ses premières minutes lors d’une rencontre officielle. En effet, il a joué 3 minutes lors de la défaite 3 à 1 face au Gwangiu FC en Ligue des champions asiatique. Puis, il n’était pas inclus dans l’effectif face au Selangor FC en championnat le 27 octobre dernier. En revanche, il a été sur le pré 26 minutes le 1er novembre lors de la victoire 4 à 0 face au Sembilan FC. Par la suite, il a été sur le banc tout le match face à Ulsan HD en C1 asiatique (5 novembre). Le match suivant, 10 novembre, il n’était pas sur la feuille de match en championnat face à Perak le 10 novembre. Pour le moment, il n’a donc joué que 29 minutes toutes compétitions confondues et participé qu’à 2 rencontres sur 5 possibles.

Un bilan qui est plus que maigre et qui inquiète chez lui, en Espagne. Ce lundi, Marca lui a consacré un article dans lequel il est écrit «Jesé ne décolle pas non plus en Malaisie.» De son côté, l’ancien joueur du PSG demande encore un peu de temps. «Je suis nouveau dans l’équipe et je suis encore en train de chercher à atteindre le meilleur niveau de remise en forme et d’adaptation. C’est vrai que je me sens très bien, mais je pense que je peux encore m’améliorer.» Son club, qui attend qu’il retrouve des sensations et qu’il fasse enfin lever les foules, avance tranquillement puisqu’il est leader du championnat après 14 journées, avec 11 points d’avance sur le deuxième. Jesé espère aussi participer à la fête dans le dixième club de sa carrière professionnelle, à seulement 31 ans.