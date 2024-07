Man City : le coup de pression de Pep Guardiola à Julian Alvarez

«La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite…», expliquait ce lundi soir Julian Alvarez (24 ans) au micro de DSports Radio. Frustré par sa situation en club où il est devancé par Erling Haaland, l’attaquant argentin se verrait bien quitter Manchester City si sa situation n’évolue pas.

Une prise de position marquée et qui a provoqué la réaction immédiate de son coach Pep Guardiola. En marche du match de préparation entre Manchester City et le FC Barcelone, le coach catalan a été plutôt direct dans ses mots et n’a pas fermé la porte à un départ de son joueur : «je savais qu’il a dit qu’il y réfléchirait. Quand il aura fini d’y réfléchir, son agent appellera Txiki et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu’il veut jouer des moments importants, oui. Mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J’ai lu qu’il voulait y réfléchir, d’accord, qu’il y réfléchisse et après, il nous informera de ce qu’il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus ? Très bien. Qu’il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera.»