Manchester City : la sortie très floue de Julian Alvarez sur son avenir

Actuellement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la sélection olympique argentine, Julian Alvarez (24 ans) voit son avenir au cœur de l’actualité sportive. Réclamant plus de temps de jeu, l’attaquant a été cité vers un transfert au Paris Saint-Germain, toujours en quête de renforcer son attaque après le départ de Kylian Mbappé, et également à Chelsea. Mais l’Atlético de Madrid aurait déjà proposé un prêt avec obligation d’achat pour l’enrôler dès cet été.

Manchester City préfèrerait un transfert sec de son talent de 24 ans, alors qu’un deal pourrait se conclure autour de 70 millions d’euros avec l’Atlético de Madrid, qui doit également trouver un nouveau buteur après le transfert d’Álvaro Morata vers l’AC Milan, cet été. Simple coup de pression pour gagner du temps de jeu à Manchester City ou véritable envie d’ailleurs ? Le principal intéressé a tout de même confirmé qu’il n’était pas encore certain de rester aux côtés de Pep Guardiola.

Julian Alvarez veut jouer

«La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite…», a lâché l’attaquant au micro de DSports Radio.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant argentin, qui sort de sa deuxième saison en Angleterre (36 matches de Premier League, 11 buts et 9 passes décisives) et qui enchaîne la Copa América et les JO 2024, affirme donc ne pas être certain de continuer avec les Cityzens la saison prochaine. Selon la presse anglaise, Julian Alvarez aurait déjà fait part à Manchester City de son envie de quitter le club et son entourage privilégierait une arrivée vers «une destination au climat plus chaud». Pep Guardiola est prévenu…